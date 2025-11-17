Camillas Sohn rang mit 95-kg-Mastiff um Hündin

Promi-Autor und Gourmet Tom Parker Bowles enthüllt den schrecklichen Moment, als seine kleine Hündin „Maud“ fast von einem 95-Kilo-Koloss getötet wurde.
Der gefeierte Food-Kritiker und Autor Tom Parker Bowles (51), Sohn von Queen Camilla, durchlebte kürzlich eine traumatische Erfahrung. Sein geliebter Jack Russell-Mischling, „Maud“, wurde in einem Londoner Park Ziel eines brutalen Angriffs durch einen deutlich größeren Hund.
„Bestie“ schnappte winzige „Maud“
Parker Bowles beschrieb den angreifenden Hund als ein „Biest“, bei dem es sich Berichten zufolge um einen massiven Mastiff-Mischling handelte. Der riesige Hund, geschätzt auf 15 Stone (ca. 95 kg), packte die winzige „Maud“ und fügte ihr schwerste Verletzungen zu.
In einem Akt purer, instinktiver Liebe und Verzweiflung stürzte sich der Autor selbst in die lebensgefährliche Situation, um seinen Hund aus der Attacke zu befreien.
„Dachte, es wäre das Ende“
„Es war ein Kampf. Ich habe alles getan, um sie da herauszuholen. Ich dachte wirklich, es wäre das Ende,“ so ein sichtlich schockierter Tom Parker Bowles über den Vorfall.
„Es gelang mir schließlich, die Bestie abzuwehren, die sich auf dem Bürgersteig herumwälzte und verzweifelt versuchte, ihre Kiefer von ihrem winzigen Torso zu lösen. Es wirkte wie Stunden, waren aber wahrscheinlich nicht länger als 30 Sekunden.
Die kleine „Maud“ überlebte den Angriff nur dank des heldenhaften Einsatzes ihres Besitzers. Sie musste sofort in die Notaufnahme einer Tierklinik gebracht werden, wo sie notoperiert wurde. Sie kämpft tapfer, aber ihr Zustand ist ernst.
Genesungswünsche für die tapfere „Maud“
Die erschreckenden Details des Angriffs, bei dem „Maud“ fast ihr Leben verlor, haben Tierliebhaber und Fans in ganz Großbritannien tief betroffen gemacht. In den sozialen Medien überhäufen die Menschen Tom Parker Bowles mit Genesungswünschen für seine kleine, tapfere Hündin und loben seinen Mut.
Tom Parker Bowles konzentriert sich nun voll und ganz auf die Pflege seiner Jack Russell-Mischlingshündin und hofft auf eine vollständige Genesung.
