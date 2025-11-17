Camillas Sohn rang mit 95-kg-Mastiff um Hündin

Genesungswünsche für die tapfere „Maud“

Die erschreckenden Details des Angriffs, bei dem „Maud“ fast ihr Leben verlor, haben Tierliebhaber und Fans in ganz Großbritannien tief betroffen gemacht. In den sozialen Medien überhäufen die Menschen Tom Parker Bowles mit Genesungswünschen für seine kleine, tapfere Hündin und loben seinen Mut.