Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bestie“ schnappte zu

Camillas Sohn rang mit 95-kg-Mastiff um Hündin

Royals
17.11.2025 09:59
Tom Parker Bowles im Gespräch mit seiner Mutter Queen Camilla –
Tom Parker Bowles im Gespräch mit seiner Mutter Queen Camilla –(Bild: APA/AFP/POOL/Chris Jackson)

Promi-Autor und Gourmet Tom Parker Bowles enthüllt den schrecklichen Moment, als seine kleine Hündin „Maud“ fast von einem 95-Kilo-Koloss getötet wurde.

0 Kommentare

Der gefeierte Food-Kritiker und Autor Tom Parker Bowles (51), Sohn von Queen Camilla, durchlebte kürzlich eine traumatische Erfahrung. Sein geliebter Jack Russell-Mischling, „Maud“, wurde in einem Londoner Park Ziel eines brutalen Angriffs durch einen deutlich größeren Hund.

„Bestie“ schnappte winzige „Maud“
Parker Bowles beschrieb den angreifenden Hund als ein „Biest“, bei dem es sich Berichten zufolge um einen massiven Mastiff-Mischling handelte. Der riesige Hund, geschätzt auf 15 Stone (ca. 95 kg), packte die winzige „Maud“ und fügte ihr schwerste Verletzungen zu.

In einem Akt purer, instinktiver Liebe und Verzweiflung stürzte sich der Autor selbst in die lebensgefährliche Situation, um seinen Hund aus der Attacke zu befreien.

„Dachte, es wäre das Ende“
„Es war ein Kampf. Ich habe alles getan, um sie da herauszuholen. Ich dachte wirklich, es wäre das Ende,“ so ein sichtlich schockierter Tom Parker Bowles über den Vorfall.

„Es gelang mir schließlich, die Bestie abzuwehren, die sich auf dem Bürgersteig herumwälzte und verzweifelt versuchte, ihre Kiefer von ihrem winzigen Torso zu lösen. Es wirkte wie Stunden, waren aber wahrscheinlich nicht länger als 30 Sekunden. 

Die kleine „Maud“ überlebte den Angriff nur dank des heldenhaften Einsatzes ihres Besitzers. Sie musste sofort in die Notaufnahme einer Tierklinik gebracht werden, wo sie notoperiert wurde. Sie kämpft tapfer, aber ihr Zustand ist ernst.

Genesungswünsche für die tapfere „Maud“
Die erschreckenden Details des Angriffs, bei dem „Maud“ fast ihr Leben verlor, haben Tierliebhaber und Fans in ganz Großbritannien tief betroffen gemacht. In den sozialen Medien überhäufen die Menschen Tom Parker Bowles mit Genesungswünschen für seine kleine, tapfere Hündin und loben seinen Mut.

Tom Parker Bowles konzentriert sich nun voll und ganz auf die Pflege seiner Jack Russell-Mischlingshündin und hofft auf eine vollständige Genesung.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Hund
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Royals
Herzzerreißende Worte!
Beatrice über Frühgeburt: „Unglaublich einsam“
„Bestie“ schnappte zu
Camillas Sohn rang mit 95-kg-Mastiff um Hündin
Süße Überraschung
Was für eine Torte zum 77. Geburtstag, Charles!
Royaler Hingucker!
Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen
Flucht vor Skandalen
Sarah Ferguson geht ins Luxus-Exil nach Portugal!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf