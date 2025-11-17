Philadelphia gewinnt, Kansas bangt um Play-off

Mit einer Bilanz von 5:5 sind die Chiefs in der Division AFC West hinter den Broncos (9:2) und den Los Angeles Chargers (7:4) derzeit nur Dritter. Den Buffalo Bills gelang wiederum durch einen spektakulären 44:32-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers Sieg Nummer sieben in dieser Saison. Bills-Quarterback Josh Allen war für sechs Touchdowns verantwortlich. Im Kampf um die Nummer eins in der NFC West gelang den Los Angeles Rams (8:2) mit einem 21:19 gegen die Seattle Seahawks (7:3) der Sprung an die Spitze.