Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NFL

Philadelphia gewinnt, Kansas bangt um Play-off

US-Sport
17.11.2025 10:24

Titelverteidiger Philadelphia Eagles hat in der National Football League (NFL) einen wichtigen Sieg gefeiert. Der NFL-Champion bezwang am Sonntag (Ortszeit) im Schlagerspiel die Detroit Lions mit 16:9. Mit acht Siegen in zehn Spielen liegt Philadelphia auf Play-off-Kurs. 

0 Kommentare

Super-Bowl-Finalist Kansas City Chiefs wiederum muss um den Aufstieg bangen. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor bei den Denver Broncos in letzter Sekunde mit 19:22.

Mit einer Bilanz von 5:5 sind die Chiefs in der Division AFC West hinter den Broncos (9:2) und den Los Angeles Chargers (7:4) derzeit nur Dritter. Den Buffalo Bills gelang wiederum durch einen spektakulären 44:32-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers Sieg Nummer sieben in dieser Saison. Bills-Quarterback Josh Allen war für sechs Touchdowns verantwortlich. Im Kampf um die Nummer eins in der NFC West gelang den Los Angeles Rams (8:2) mit einem 21:19 gegen die Seattle Seahawks (7:3) der Sprung an die Spitze.

Rodgers-Verletzung und ein Aufreger
Die Pittsburgh Steelers gewannen gegen die Cincinnati Bengals zwar deutlich mit 34:12, müssen aber um Aaron Rodgers bangen. Der Quarterback erlitt eine Handverletzung. Auch ohne den Routinier gelang dem Führenden der AFC North der sechste Saisonsieg. Negativer Höhepunkt des Spiels war ein Schlag von Steelers-Verteidiger Jalen Ramsey ins Gesicht von Bengals-Offensivstar Ja‘Marr Chase. Ramsey flog vom Platz und erklärte nach dem Match: „Er hat mich angespuckt.“ Chase dementierte das.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Patrick Mahomes
PhiladelphiaKansas
NFLPhiladelphia EaglesDetroit LionsKansas City ChiefsDenver BroncosLos Angeles ChargersBuffalo BillsTampa Bay Buccaneers
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr US-Sport
NFL
Philadelphia gewinnt, Kansas bangt um Play-off
Eishockey – NHL
Siege für Österreicher-Klubs Wild und Red Wings
In kritischem Zustand
NFL-Profi in New York niedergeschossen
Trauer um John Beam
Coach aus Netflix-Serie nach Kopfschuss gestorben
Rossi verletzt
Kasper verliert mit Detroit Krimi gegen Buffalo

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf