Versprochenes Projekt zum Artenschutz kam nie

Recht zum Rückkauf

Eine Hoffnung für Gegner des Projekts? Eher nicht. Denn in der Widmungsvereinbarung vom 12. November 2018 ist davon nichts mehr zu lesen. Vielmehr heißt es da: „Soweit auf der Widmungsfläche oder auf Teilen davon auch nach 10 Jahren ab rechtskräftiger Umwidmung noch nicht mit der Bebauung begonnen wurde, so hat die Gemeinde das Recht, aber nicht die Pflicht, das Grundstück zum aktuellen Marktpreis zu kaufen oder weiterzugeben.“