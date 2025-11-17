Explosionen in Polen: Sabotageakt auf Bahnstrecke

Grosew spricht von Fernzündung

Dem Investigativjournalisten Christo Grosew zufolge ist die Strecke nach Rzeszów betroffen – einer Stadt in der Nähe der ukrainischen Grenze. Dort befände sich ein Flughafen, über den militärische Hilfe nach Kiew geschickt würde. Es habe sich um „eine Fernzündung mittels eines langen elektrischen Kabels“ gehandelt, „das zu dem nächstgelegenen Parkplatz führte“.