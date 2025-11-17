Ukraine sichert sich Gasversorgung für den Winter

Zwei Milliarden für Gasimporte

Auch die Finanzierung der Importe sei schon gesichert: „Wir werden fast zwei Milliarden Euro für Gasimporte aufbringen, um die durch russische Angriffe verursachten Verluste in der ukrainischen Produktion auszugleichen“, erklärte er. Die ukrainische Regierung habe mithilfe europäischer Banken - unter der Garantie der EU-Kommission – Mittel zur Finanzierung der Importe bereitgestellt. Auch ukrainische Banken helfen, ebenso wie Norwegen, und die aktive Zusammenarbeit mit amerikanischen Partnern werde fortgesetzt.