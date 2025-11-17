Das ist die lebenswerteste Stadt in Italien

Südtirol überzeugte laut der Studie vor allem in den Bereichen Arbeit, Umwelt, Tourismus und Kultur sowie Bevölkerungsentwicklung. Auch bei Einkommen und Wohlstand schnitt Südtirol sehr gut ab. Besser ist in diesem Ranking nur Mailand. Das Trentino landete im Ranking zur Lebensqualität in Italien auf dem sechsten Platz und rutschte damit einen Platz nach hinten.