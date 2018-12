Polizisten fassten Raser nach Verfolgungsjagd

Zivilstreife nahm Verfolgung auf

Aus diesem Grund nahm die Streife mit dem Zivilfahrzeug die Verfolgung auf. Der Lenker erhöhte weiter die Geschwindigkeit, ignorierte das Blaulicht sowie das Folgetonhorn und versuchte in Richtung Senftenbach zu flüchten.

Im Ortschaftsbereich Bruck im Gemeindegebiet von Senftenbach konnte sich die Streifenbesatzung immer mehr an das flüchtende Fahrzeug nähern. Der Lenker umkreiste zweimal die Wiese eines Grundstücks in Bruck, fuhr wieder auf die Straße und sprang wenige Meter weiter aus seinem Pkw, um die Flucht zu Fuß fortzusetzen.