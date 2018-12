Notorischer Dieb nach weiterer Tat festgenommen

Ein 27-jähriger Welser wurde am Montag gegen 14 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Welser Innenstadt von Kunden dabei beobachtet, wie er in einer Umkleidekabine die Diebstahlsicherungen von zwei Winterjacken und einem Pullover entfernte. Daraufhin verständigte ein Zeuge die Filialleitung und der Ladendetektiv informierte die Polizei.