Kabel-Dieb in Steyr auf frischer Tat ertappt

25 Kabeln einer Alu-Hochvoltleitung ließ ein Steyrer (47) aus einer Firma in Steyr mitgehen! Der 47-Jähriger wurde auf frischer Tat von der Polizei ertappt - er zeigte sich geständig und gab an, die Kabel an einen Schrotthändler verkauft zu haben. Anzeige!