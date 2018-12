Seitenstapler stand in Sägewerk in Flammen

Boden stark verunreinigt

Brandursache dürfte ein technischer Defekt sein, am Stapler entstand Totalschaden, Menschen waren nicht gefährdet. Da beim Feuer eine unbekannte Menge an Dieseltreibstoff, Hydrauliköl und anderer Flüssigkeiten austrat wurde Beamte der Abteilung Grund- und Trinkwasserwirtschaft des Landes OÖ verständigt. Ein Sachverständiger ordnete das Abtragen des verunreinigten Erdreichs an.