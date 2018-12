Kurz lud erstmals als Kanzler zu „Punsch & Maroni“

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Montag erstmals in seiner Funktion als Kanzler zu seinem mittlerweile traditionellen Empfang bei Punsch und Maroni geladen. Rund 1400 Gäste waren laut Parteiangaben dem Ruf des Regierungschef in den Kursalon Hübner im Wiener Stadtpark gefolgt, darunter zahlreiche Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und der Medienszene.