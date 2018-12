Designstar Kevin Rice: Auspuffblenden bei E-Autos?

China-Autos „noch nicht Weltklasse“

Die westlichen Märkte sind jedoch anspruchsvoller. Daher laufen die Entwicklungsarbeiten in den beiden chinesischen Designstudios am Unternehmenssitz Wuhu sowie in Schanghai und gewiss auch bald in Raunheim auf Hochtouren. Das ist notwendig, denn last, but not least, bekennt der Brite in chinesischen Diensten, dass Autos aus China vielleicht noch nicht Weltklasse sind, aber zumindest schon nahe dran.