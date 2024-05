Erstes EU-weites Gesetz gegen Gewalt an Frauen

Für Umsetzung in nationales Recht bleiben drei Jahre

Die Regelung wurde von den Ministern für Beschäftigung und Soziales bei ihrem Ratstreffen am Dienstag abgesegnet. Nachdem das Parlament bereits zugestimmt hat, tritt sie nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben dann drei Jahre Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.