Tochter übernimmt als Wirtin Berghütte vom Vater

Die junge Tirolerin Daniela Rauth schwimmt gegen den Strom. Während anderswo Hütten und Almen keine Pächter bzw. Wirte finden und teilweise zusperren müssen, führt die Telferin den Familienbetrieb Rauthhütte in der Leutasch weiter, nachdem Vater Andreas in Pension gegangen ist. Was sie dazu bewegt hat.