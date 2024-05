NEOS sangen vor Parlament „Ode an die Freude“

Tour zu Skeptikern

NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger plant im EU-Wahlkampf ab Mittwoch eine Tour. Sie will laut eigener Aussage keine Reden schwingen, sondern mit den Menschen an Ort und Stelle sprechen, was ihnen an der EU missfällt und wie diese verbessert werden kann. Danach sollen die Bürgerinnen und Bürger bevorzugt die eigene Partei wählen, zumindest nicht die FPÖ.