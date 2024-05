52-Jähriger attackierte Bauarbeiter mit Messer

Montagnachmittag rastete ein 52-Jähriger in Wien-Floridsdorf völlig aus, nachdem ihm der Lärm in einer benachbarten Wohnung zu viel wurde. Bauarbeiter hatten zu der Zeit Renovierungsarbeiten in der besagten Wohnung durchgeführt. Es folgte eine Messerattacke und ein anschließender Polizeieinsatz.