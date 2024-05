Amazon.de sucht Tausende Mitarbeiter in Erfurt

In dem Gebäude auf einer Fläche von etwa neun Fußballfeldern sollen künftig 26 Millionen kleinere Artikel auf Lager sein. Es ist laut Amazon einer der größten Logistikstandorte des Unternehmens in Deutschland. Es sei ein dreistelliger Millionenbetrag investiert worden. Amazon betreibt in Thüringen bereits ein Verteilzentrum in Erfurt mit knapp 300 Beschäftigten und ein Logistikzentrum in Gera mit etwa 2500 Angestellten.