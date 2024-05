Umsatz-Minus: Greiner stieg auf die Kostenbremse

Aktuell alle Produktionsanlagen in Betrieb

Weil zudem Krankenhäuser, Labore und Kliniken noch über gut gefüllte Lager verfügten, kam auch die Medizinprodukte-Sparte namens Greiner Bio-One ins Stottern. Trotzdem wird betont, dass die Auslastung der Produktionen relativ stabil ist. Aktuell gibt es bei Greiner keine Reduktion der Produktionskapazitäten oder Schließungen von Anlagen, heißt es. Weltweit beschäftigte Greiner per Ende 2023 mehr als 10.500 Mitarbeiter, davon waren 1933 in Oberösterreich beschäftigt.