Hasenhüttl: „Das kostet alles sehr viel Energie“

Von einem zeitlichen Limit, wie lange er den Trainerberuf ausüben möchte, will der 56-Jährige unterdessen nichts wissen. Aktuell liegt sein Fokus auf seiner Aufgabe in Wolfsburg. Eine erneute Herausforderung in England, Spanien oder Italien schließt er dennoch nicht aus: „Ich werde im Sommer 57, so viele Vereine werden es wohl nicht mehr werden. Aber man weiß nie, was kommt. Ich merke schon, dass der Fußball mich nicht so ganz loslässt. Bei interessanten Angeboten ist es schwer, Nein zu sagen.“