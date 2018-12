Erfinder misst Leistung mit Weltraum-Technologien

Daher hat Peroutka mit seinen Eltern Jaroslaw und Ines mit Lympik eine auf Weltraum-Technik fußende Analyseplattform für Sportleistungen entwickelt, die weit über Zeitmessung hinausgeht. Die gleichnamige Start-up-Firma wird in Wiener Neustadt vom Accent-Gründerservice des Landes und von der Weltraumagentur ESA unterstützt. Lympik eröffnet viele Möglichkeiten: So können sich etwa Schulen im 60-Meter-Lauf messen, ohne dass dafür Jugendliche der einen zur anderen Schule reisen müssen. An beiden Orten können die Resultate live per Web-App verfolgt werden. Und in St. Corona wird eine Riesentorlauf-Teststrecke eingerichtet, sodass man Bestzeiten junger Skitalente direkt vom Handy ablesen kann.