Lenker lässt Limit kalt: Mit 156 km/h durch Ort

Das Ergebnis übertraf offenbar die schlimmsten Befürchtungen. „Ein erschreckendes Bild“, bestätigt der Bürgermeister nach Lektüre der Auswertungen. Die Daten und Fakten: Auf der Wiener Neustädter Straße und im Ortsteil Landegg hielten sich mehr als drei Viertel der Lenker nicht an den 50er, in der Wiener Straße sowie in Wampersdorf waren es sogar mehr als 83 Prozent. Das höchste gemessene Tempo waren 156 statt der erlaubten 50 km/h. „Wir messen jetzt über einen längeren Zeitraum, dann wollen wir Maßnahmen von der zuständigen Behörde fordern“, sagt Sabbata-Valteiner.