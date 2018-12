Lenovo Yoga Book C930: Laptop mit E-Ink-Notizblock

Fazit: Am Ende nutzt die beste Hardware nichts, wenn es keine brauchbare Software dafür gibt. Und hier hat Lenovo beim Yoga Book C930 massiv geschlampt. Zum Start ist das E-Ink-Zweidisplay mehr Gimmick als nützliche Dreingabe für E-Book-Lektüre und Notizerstellung. Nichts von dem, was wir uns vom Gerät erhofft hätten, funktionierte im Test einwandfrei. Der misslungene E-Book-Support disqualifiziert es als Reader, die umständliche Anbindung an Windows und Notiz-Apps schmälert den Nutzen als Notizmaschine. Dass man mit dem halb so teuren Vorgänger in puncto Notizfunktion mehr anfangen konnte, legt nahe, dass Lenovo das Gerät zu früh veröffentlicht hat und sich noch Zeit für die Software hätte nehmen sollen. Die Idee, ein E-Ink-Display ans Notebook zu picken, hätte bei besserer Implementierung nämlich viel Potenzial.