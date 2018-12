Feueralarm im Zillertal: Talstation brannte

Brandalarm am Montagvormittag im Tiroler Zillertal: In der Talstation der Seilbahn „Zillertal-Shuttle“ in Hochfügen im Bezirk Schwaz brach gegen 9.30 Uhr ein Feuer aus. Drei Mitarbeiter der Station wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. „Die Ursache für das Feuer ist noch unklar“, teilten die Bergbahnen mit.