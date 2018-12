Im Drogenrausch randaliert und Polizei attackiert

Passanten alarmierten gegen 12.45 Uhr die Polizei, weil ein Mann in der Maria-Theresien-Straße in Lustenau randalierte. Als die Polizei an Ort und Stelle eintraf, wollte der 29-Jährige gerade einen Papiercontainer mit Benzin anzünden, das er sich zuvor in einer Tankstelle in der Nähe besorgt hatte. Der Mann habe nicht mehr gewusst, was er tat, er habe völlig neben sich gestanden, sagte ein Polizeisprecher.