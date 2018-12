Nach Wirbel um Asylheim: „High Noon“ im Landhaus

Doch Waldhäusl kontert: “Auch ich werde in der Regierungssitzung einige Fragen aufwerfen.„ Es sei keine Gefahr in Verzug gewesen. “Bis vor knapp zwei Jahren war in dem Gebäude die Grenzpolizei untergebracht. Für die Beamten war es gut genug. Warum für Flüchtlinge nicht?„, so der streitbare Freiheitliche. Auch will er über rechtliche Belange Auskunft: “Gibt es in diesem Fall einen Betreuungsvertrag mit der Caritas?"