Kunstschnee rettet Start in die Skisaison

In St. Anton zogen am Samstag die Sängerinnen Anastacia und Melanie C bereits zahlreiche Wintergäste an. Andere Gebiete wie die Axamer Lizum oder die Bergeralm in Steinach am Brenner gingen es zum Saisonstart ruhiger an. Die meisten der bereits offenen Skigebiete können nicht das volle Programm bieten und die Schneekanonen stehen dieser Tage oft still.