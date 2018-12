Schauspielerin muss wegen „Nacktkleid“ vor Gericht

In Ägypten muss sich die Schauspielerin Rania Jussef wegen eines halb durchsichtigen Kleides im Jänner vor Gericht verantworten. Sie war am Donnerstag beim Internationalen Filmfestival in Kairo mit einem eng anliegenden schwarzen Spitzenkleid über den roten Teppich gelaufen, durch das ihre Beine zu sehen waren.