Fast olympiareif

„Daheim hab ich im Wohnzimmer immer Kopf- und Handstände gemacht“, erinnert sich Tobias Winkler an seine sportlichen Anfänge. Also steckte ihn die Mama mit neun Jahren in einen Breakdance-Kurs. Es sollte aber noch drei Jahre dauern, bis sich der Blondschopf festlegen sollte. “Sonst hab ich viel ausprobiert: Fußball, Tennis, Skifahren und Judo.“ 2012 startete Tobi, Spitzname „Bboy Ibot“, durch. Und lernte im Tanzzentrum SEAD Coach Patrick Grigo kennen. Eine Partnerschaft, die bis heute hält. Vor zwei Jahren gründeten er und Kollegen in Schallmoos die Gruppe UFA (United Flavors of Austria), versuchen als Team zum Erfolg zu kommen. Was etwa heuer bei der Europameisterschaft gelang, wo man prompt Bronze holte. Dass der Wahl-Salzburger überhaupt Unterstützung erfährt, ist nicht selbstverständlich. Breakdance ist in Österreich nicht als Sport anerkannt. „Anfangs wurde ich im SSM gleich abgewiesen." Als er in der HTL feststellte, dass sich das Training nicht mehr ausgeht, fragten die Eltern erneut an, diesmal fiel die Antwort positiv aus.