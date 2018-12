Verliebte zahlte ihrem Internet-Flirt 5850 Euro

„Daniel Pritchard“ kommt aus Amerika, arbeitet bei der U.S. Army und ist momentan im gefährlichen Kabul stationiert. Er ist einsam, sucht im Internet Kontakt zu einer netten Frau. Eine 46-Jährige aus Kirchdorf beißt an, chattet fortan täglich mit „Daniel“, den es in Wirklichkeit natürlich gar nicht gibt. Ein Gauner steckt hinter dem Pseudonym, erschleicht sich das Vertrauen der Frau. Und schafft es, dass sie ihm 5850 Euro überweist - angeblich Zollkosten, damit er ihr seine Wertgegenstände schicken kann.