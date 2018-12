Industrie nimmt Geld in die Hand

Bei Unternehmern ist es wie bei Otto Normalverbraucher: Wird Geld in die Hand genommen anstatt im Sparstrumpf gehortet, ist das ein Zeichen für gute Zeiten. Den in Zahlen gegossenen Beweis dafür präsentierten gestern WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl und Thomas Salzer, Präsident der NÖ-Industriellenvereinigung. Mehr als 62 Prozent der heimischen Industriekapitäne sprechen demnach von einem „guten Investitionsklima“, 54,8 Prozent der Betriebe haben in diesem Jahr erweitert oder modernisiert. Positiv ist vor allem, dass vier von zehn Unternehmern von einem Anstieg der Investitionen im kommenden Jahr ausgehen.