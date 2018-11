Finanzpolizei ortet noch mehr Verjährungen in Linz

Wer hat wirklich den Überblick, was bei der Stadt Linz alles so an Strafverfahren verjährt ist? Das städtische Kontrollamt kam in seinem Prüfbericht vom 22. Mai 2018 auf 475 Finanzpolizeifälle, die in den Jahren 2010 bis (Mitte) 2017 „ohne erkennbares Verwaltungshandeln“ verjährt seien. Der Rechnungshof, dessen Rohbericht seit September vorliegt, scheint das mit 485 Verfolgungsverjährungen „aufgrund Untätigkeit der Behörde“ zu Lasten der Finanzpolizei fast punktgenau zu bestätigen.