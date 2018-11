Jobchancen: Wien nur auf schlechtem Platz 56

Das läuft schief:

Doch was genau läuft in Österreichs Städten schief? Gerade beim Thema Lebensstandard gibt es laut Studienergebnis gewaltig Luft nach oben. So seien die Lebenshaltungskosten im weltweiten Vergleich hoch, während das verfügbare Einkommen niedrig ist. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die hohe Steuerquote.