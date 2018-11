Kritik an „Propaganda“ von SPÖ-Gewerkschafter

Da prallen wohl politische Welten aufeinander: An einer Berufsschule in Wien kämpft ein stellvertretender Schulsprecher, der bei der freiheitlichen Jugend aktiv ist, für ein Hausverbot für SPÖ-Gewerkschafter. Diese würden nämlich Wahlwerbung betreiben. „Wir wollen an der Schule keine Propaganda“, so Mario Scholle. Rückendeckung erhielt er von FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss: „Politische Propaganda hat an Schulen nichts verloren. Wenn sich die Gewerkschaft nicht daran hält, muss sie draußen bleiben!“