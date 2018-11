Lorenz wird immer auf Hilfe angewiesen sein

Finanziell an der Grenze

Nicole hat mit ihrem Mann einen Bauernhof und mit Jonas ist noch ein zweites Kind zu versorgen. Finanziell ist die Familie deshalb an ihren Grenzen: „Wegen der Beeinträchtigung von Lorenz stehen Umbauarbeiten an, er wird wohl auch einen Rollstuhl brauchen. Von einer Delfintherapie oder einem Mini-Whirlpool, der seine Muskeln stärken könnte, träumen wir nur.“