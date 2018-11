Hitzesommer setzte Dachsteingletscher stark zu

Der heurige Hitzesommer hat auch für einen starken Gletscherschwund auf dem Dachstein an den Landesgrenzen von Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark gesorgt. Insgesamt sind 5,2 Millionen Kubikmeter Eis abgeschmolzen, in etwa so viel wie der Jahrestrinkwasserverbrauch der Städte Wels und Steyr, berichtete Oberösterreichs grüner Umweltlandesrat Rudi Anschober am Dienstag.