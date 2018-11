Cyberangriffe kosten Firmen acht Billionen Dollar

Gemäß einer Umfrage des Weltwirtschaftsforums in Zusammenarbeit mit Zurich unter Führungskräften sind Cyberangriffe in der Rangliste der globalen Geschäftsrisiken gegenüber dem Vorjahr von Rang acht auf Rang fünf gestiegen. In 19 Ländern, die zusammen 50 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts ausmachen, seien Cyberangriffe gar als größtes Risiko eingestuft worden.