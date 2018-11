Feuerwehr rettet 7 Bewohner aus brennendem Haus

In einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Linzer Schumpeterstraße war kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Der Besitzerin gelang es, sich vor dem Feuer zu Nachbarn in Sicherheit zu bringen, sie schlug Alarm. Fast alle Hausbewohner waren zu dem Zeitpunkt zu Hause. Kritisch war die Lage vor allem für sieben Menschen, die sich im Stock oberhalb der Brandwohnung befanden.