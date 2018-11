Lawinenhunde und ihre Herrchen übten Ernstfall

Aus 67 Lawinenhundeführer-Teams setzt sich derzeit die Such- und Lawinenhundestaffel der Bergrettung Tirol zusammen - also sprich aus je einem Herrchen und seinem Hund. Unter ihnen befinden sich aktuell fünf aktive Frauen sowie zwei Anwärterinnen. Die Staffeln der Unterländer Bezirke haben die Wintereinsatz-Überprüfung bereits vor einigen Tagen gemeistert, die Landecker, Imster sowie Außerferner waren hingegen am Wochenende im Ötztal an der Reihe. „Die jeweiligen Bergbahnen stellen uns dafür kostenlos die Tickets, einen Übungshang sowie eine Pistenmaschine zur Verfügung“, schildert Stefan Fuchs, Ausbildner sowie Bezirksleiter von Kitzbühel/Kufstein, und führt weiter aus: „Am Tag vor der Prüfung graben wir am Hang acht Löcher, in denen Verschüttete Platz haben.“