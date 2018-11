Mann (40) bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Zwei Brüder waren am Samstag in Arnbach in Osttirol mit Forstarbeiten beschäftigt, als einer davon an seinem Bein von einem Baum getroffen wurde. 25 Bergretter, das Rote Kreuz, zwei Notärzte und die Polizei standen im Einsatz, um den Mann zu bergen und in das Krankenhaus zu bringen.