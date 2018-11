Dieb bestiehlt blinden Linzer: 80 Euro erbeutet

Am Samstag um 13.45 Uhr wurde in Linz in der Ziegeleistraße ein sehbehinderter 56-jähriger Linzer Opfer des Diebes. Der 56-Jährige hatte aufgrund seiner Sehbehinderung Probleme beim Öffnen der Zutrittstür eines Bankinstitutes gehabt. Da bot ihm ein Mann mit ausländischem Akzent an, ihm zu helfen.