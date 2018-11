Mit Feuerlöscher und Gartenschlauch gelöscht

Aus bisher unbekannter Ursache fing in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Kunststoffmülltonne in der Gemeinde Faak am See Feuer. Die Tonne stand an einer Wand eines alten Wirtschaftsgebäudes und brannte komplett nieder. Dadurch griffen die Flammen auf zwei weitere Mülltonnen, eine Holzschalung und einen Teil einer Dachkonstuktion über.