Der Retter der Kärntner Heimatmusik

Zum vierten Mal lädt Matthias Ortner mit „Matakustix“ am Samstagabend zur Heimatshow auf das Messegelände. Dabei wird die Kärntner Musik auf allen Ebenen zelebriert und inszeniert. So will man auch in Zeiten der Stadionkonzerte von Ed Sheeran und Co. die Fans in die Hallen locken.