Klagenfurt: Radfahrverbot in Innenstadt wohl fix!

Im Klagenfurter Rathaus wurde am Donnerstag der Masterplan für das Radfahren präsentiert. Viele Maßnahmen sollen umgesetzt werden, um mehr Menschen auf das Rad zu bringen. Auf der anderen Seite wird in der Fußgängerzone das Radfahren wohl teilweise verboten werden. Die Verkehrspolizei hat eine entsprechende Empfehlung an die Stadt abgegeben, da es immer wieder Konflikte gibt.