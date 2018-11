Schüler bedrohten Fahrgäste in Schulbus mit Waffe

Gasdruckpistole von Vater gestohlen

Beide wurden an ihren Wohnorten angetroffen und sofort befragt. Der 15-Jährige gab an, am 17. November eine Gasdruckpistole aus dem versperrten Kasten seines Vaters genommen zu haben. Anschließend habe er ein Überlebensmesser, ein Butterflymesser sowie die Waffe in seine Schultasche gepackt und sei damit in die Schule gefahren. Diese deponierte er dort in einem Spind.