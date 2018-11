EU will Italien wegen Neuverschuldung strafen

„Danke [...] dafür, dass Sie unser Land in den Abgrund führen“

Die Opposition in Italien sieht das anders: „Erstmals in der Geschichte Europas leitet Brüssel ein Strafverfahren gegen ein EU-Mitglied ein. Danke Di Maio, danke Salvini dafür, dass Sie unser Land in den Abgrund führen“, so der Spitzenpolitiker der oppositionellen Forza Italia, Renato Brunetta. Auch EU-Parlamentschef Antonio Tajani erklärte sich zutiefst besorgt. „Italien ist isoliert. Die Gefahr ist, dass Italien neben der Zahlung einer Strafe von neun Milliarden Euro den Zugang zu bis zu 15 Milliarden Euro an regionalen EU-Geldern verliert. Das würde ganz Italien und vor allem den Süden stark benachteiligen“, meinte Tajani.