Hunde vergiftet: Mehr Kontrollen

Die Aufregung um vergiftete Köder in der Wienerwaldgemeinde Gablitz ebbt nicht ab. Nun liegt auch das Untersuchungsergebnis der präparierten Fleischstücke vor. Bei dem in einem Privatgarten am Hauersteig entdeckten „Gift-Häppchen“ handelte es sich um Rattengift. Ein anderer Hund starb bereits an Schneckenkorn.