Nach Streit mit Ex Scheiben eingeschlagen

Mitten in der Nacht ist es zwischen einem 21-jährigen Asylwerber und seiner 47-jährigen Ex-Freundin in Klagenfurt zum Streit gekommen. Der Mann verließ die Wohnung, war aber anscheinend so wütend, dass er sich bereits im Hauseingang nicht mehr zusammenreißen konnte: Er zerschlug mit der Faust drei großflächige Fensterscheiben.