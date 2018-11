Paar auf Weg zur Hochzeit bei Lkw-Unfall getötet

An jenem Tag, an dem ein Paar aus dem US-Bundesstaat New Jersey in sein neues gemeinsames Leben starten wollte, wurde ihrer Existenz auf tragische Art und Weise ein jähes Ende gesetzt. Kathryn Schurtz und Joseph Kearney waren gerade auf dem Weg zu ihrer Hochzeit, als sie wegen eines Unfalls anhalten mussten. Der nachfolgende Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und drückte den Wagen des angehenden Ehepaars in das Schwerfahrzeug vor ihnen - die beiden hatten keine Chance.