Autolenker „schoss“ E-Biker ab: Schwer verletzt!

Zum Unfall kam es am Samstag gegen 12 Uhr. „Ein 61-jähriger Deutscher lenkte in Rieden seinen Pkw von der Ehenbichler Straße kommend auf der Austraße in Richtung Süden. Als er nach kurzer Wegstrecke an einer Kreuzung nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, krachte er aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem 59-jährigen E-Biker zusammen“, heißt es vonseiten der Polizei.