Crash gegen Masten fordert zwei Schwerverletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstag gegen 22.20 Uhr in der Gemeinde Vorchdorf. Ein 29-Jähriger aus Laakirchen fuhr mit seinem Auto auf der Vorchdorfer Landesstraße Richtung Vorchdorf. Am Beifahrersitz saß ein 27-Jähriger, aus Gschwandt. Im Ortsteil Falkenohren kam er mit seinem Auto in einer Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern.